Токаев призвал правительство Казахстана пересмотреть карантинные меры и не душить бизнес

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал кабинет министров пересмотреть карантинные меры и не душить малый и средний бизнес. Об этом сообщило информационное агентство Tengrinews по итогам выступления главы государства на встрече с крупными предпринимателями страны.

"В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг... Насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству: пересмотрите все это. Зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и практически создавать неравные условия в экономике?" - сказал Токаев.