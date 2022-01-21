Токаев поручил за месяц разобраться в закупках фонда "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов принять "жесткие решения", если в течение месяца не будут урегулированы проблемы завышения цен и непрозрачности закупок Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Об этом он заявил в пятницу на встрече с представителями крупного месяца.

"Все еще велика доля закупок неконкурентным способом. Нет жесткого фильтра для компаний-однодневок, выдающих импортную продукцию за казахстанскую. Эти проблемы требуют срочного решения. Особое внимание стоит уделить закупкам фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения - последуют жесткие решения", - цитирует главу государства его телерадиокомплекс.

Президент напомнил, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет для него имеет ключевое значение. "Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем", - отметил Токаев.

Он также считает неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. "Разговоры о том, что нужно завозить иностранцев массово из-за того, что наши казахстанцы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить. В стране есть достаточное количество работящих граждан, особенно среди молодежи. Наша задача внедрить идеологию труда", - подчеркнул президент.

Единственным акционером Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" является правительство Казахстана. Фонд основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру, задача которой заключается в повышении национального благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики. В число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик Air Astana, национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", компании "Казатомпром" и Казахстанские железные дороги.