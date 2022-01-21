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В ДНР призвали Запад прекратить поставки Украине летального оружия

Военные ДНР получили сведения о доставке в Донбасс противотанковых ракет, переданных странами Запада

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) призывает западные государства заставить Украину выполнять минские договоренности и перестать поставлять Киеву летальное оружие. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя начальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

"Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет минских договоренностей", - подчеркивается в тексте.

Переброска украинскими властями в Донбасс летального оружия и батальонов, укомплектованных радикальными националистами, подтверждает факт подготовки Киева к активным боевым действиям, заявил Басурин.

"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", - указывается в тексте.

По данным военных ДНР, на железнодорожной станции Красноармейск (украинские власти называют этот населенный пункт Покровском) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами. Басурин также отметил, что в последние две недели фиксируется прибытие в зону украинской силовой операции в Донбассе подразделений националистической группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ), а также снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Военные ДНР получили сведения о доставке в Донбасс противотанковых ракет, переданных странами Запада.

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