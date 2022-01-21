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В правительстве талибов отвергли заявления Байдена о невозможности единства в Афганистане

В заявлении отмечается, что "только единые, а не разобщенные нации способны привести к падению захватчиков и великих империй"

ТЕГЕРАН, 21 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел в правительстве, сформированном захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), отвергло в пятницу слова президента США Джо Байдена о неспособности кого бы то ни было объединить афганский народ под единой властью.

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"МИД Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) категорически отвергает слова президента США о том, что Афганистан неспособен к единству", - говорится в заявлении, текст которого распространил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства радикалов Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter. В нем отмечается, что "только единые, а не разобщенные нации способны привести к падению захватчиков и великих империй".

Талибы подчеркнули, что за короткий период им удалось "обеспечить всеобщую безопасность, создать центральное правительство и объединить афганский народ". "Раздор является внешним явлением, спровоцированным иностранными захватчиками с целью выживания, однако афганцы победили их с помощью исламской веры, [чувства] родины и прославленной истории, и теперь делают решительные шаги на пути к тому, чтобы стать равноправной нацией", - добавили радикалы.

Выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме, Байден заявил, что Афганистан является "кладбищем империй" так как он "не восприимчив к единству". "Поднимите руку, если вы думаете, что кто-то сможет объединить Афганистан под властью одного правительства", - обратился американский президент к присутствующим.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной прошлого года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джо
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