Чехия планирует выйти из международных банков, созданных при СЭВ

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Чехии под председательством Петра Фиалы планирует выход республики из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств - членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991). Об этом сообщила в пятницу газета Denik N со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Вацлава Смолку.

"Выход [Чехии из МБЭС и МИБ] очень правдоподобен", - отметил Смолка, слова которого привело издание. Прага участвует в обеих финансовых организациях. Фиала, по словам пресс-секретаря, намерен вывести республику и ее активы из этих банков, но окончательное решение пока не принято.

США подозревают данные банки в нарушении антироссийских санкций Запада. Штаб-квартира МБЭС находится в Москве, а МИБ - в Будапеште.