В ДНР заявили, что готовы дать ответ на провокации украинских войск

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Военные Донецкой народной республики (ДНР) готовы к отражению провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в пятницу Донецкому агентству новостей (ДАН) заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Мы готовы, но любой военный скажет, что любая подготовка, которая существует, и боевая в том числе, не дает 100%, что пойдет так, как ты этого хочешь", - отметил он, комментируя угрозу возобновления украинской стороной военных действий в Донбассе, о которой предупредил ранее в пятницу.

Представитель военного ведомства ДНР добавил, что страны Запада, поставляя Украине оружие и боеприпасы, стимулируют ее военную активность в Донбассе. "Можно сказать, что данный вид вооружения завозится, чтобы Украина пошла вперед", - подчеркнул он.

Комментируя поставки на Украину из Великобритании противотанковых комплексов NLAW, Басурин отметил: "Те типы вооружения, которые поставляются сейчас на Украину, они не так страшны. Потому что у данного типа гранатометов (комплексы NLAW - прим. ТАСС) дальность стрельбы не такая большая, они больше ориентированы на уничтожение легкой бронированной техники", - сказал он.

Ранее в пятницу Басурин заявил о подготовке Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Народная милиция ДНР располагает данными о переброске украинскими силовиками в Донбасс летальных вооружений, в том числе полученных от Великобритании противотанковых комплексов NLAW. Он уточнил, что согласно агентурным данным, Украина ведет усиленную подготовку войск радиационной, химической и биологической защиты, перебрасывает в зону конфликта в Донбассе мощные системы залпового огня, восполняется запасы боеприпасов. В Народной милиции также заявили о прибытии в регион снайперов спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ), а также подразделений украинской националистической группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ).