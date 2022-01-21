Президент Финляндии обсудил с Путиным события вокруг Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в пятницу с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и в сфере европейской безопасности. Об этом проинформировала канцелярия финского лидера.

"Ниинистё и Путин провели 21 января продолжительный и обстоятельный телефонный разговор. Они обсудили геополитику, в том числе безопасность Европы и ситуацию с Украиной. Ниинистё выразил серьезную озабоченность ситуацией и указал на необходимость сохранения мира в Европе", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что "в ходе беседы была подчеркнута потребность найти решения [существующих проблем] путем идущего [в настоящее время] диалога". Кроме того, Ниинистё заявил, что "политика безопасности Финляндии полностью суверенна".

Во вторник он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, также затронув вопрос европейской безопасности и ситуацию вокруг Украины. В декабре прошлого года финский лидер тоже беседовал с Байденом, а затем - с Путиным, одной из тем была Украина.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.