В Литве считают, что спокойствие на границе с Белоруссией может быть обманчиво

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Относительное спокойствие в связи с нелегальной миграцией, установившееся на литовско-белорусской границе, не должно усыплять бдительность и может быть обманчиво. Об этом в пятницу заявил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.

"Сегодня ситуация на границе выглядит достаточно спокойной. На сопредельной стороне мы не видим выстроившихся представителей белорусских силовых структур, однако это спокойствие обманчиво", - сказал он.

Начальник погранохраны не уточнил, в чем состоит обманчивость. Он привел данные по нелегальной миграции за последнюю неделю. "В течение недели зафиксировано только 18 случаев нарушения границы, но мы должны быть наготове при любом развитии событий обеспечить охрану границы", - отметил Любаевас.

В 2021 году на литовско-белорусской границе были задержаны около 4,2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, и основной поток мигрантов переместился на границу с Польшей и Латвией.