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Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство

Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство - БелТА.

Глава МИД Швеции утверждает, что риск нападения России на Украину существует
По мнению Анн Линде, речь может идти не о "захвате всей Украины", а о "военном нападении", например в не контролируемых Киевом районах Донбасса
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