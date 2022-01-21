Вице-канцлер ФРГ считает, что вопрос поставок оружия Киеву должен решаться в рамках НАТО

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Вопрос о поставках оборонительного оружия Украине должен решаться в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel.

"Этот вопрос обсуждается в НАТО, а также среди партнеров по НАТО, и решения иногда принимаются в пользу Украины", - отметил Хабек, отвечая на вопрос о его позиции относительно поставок вооружений Киеву.

При этом он уточнил, что в рамках Североатлантического альянса существуют подходящие форматы для рассмотрения подобных вопросов, в этой ситуации, по его словам, "имеет смысл придерживаться их". "Сейчас будет достигнуто соглашение в рамках НАТО, и там будут обсуждаться дальнейшие действия", - заключил вице-канцлер, комментируя вопрос о возможном согласии Германии на поставки оружия Украине.

Летом сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Хабек высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты" вопреки проекту предвыборной программы партии, который предусматривал ограничение на экспорт европейского оружия "в регионы, где идет война". Занимавший тогда пост главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что это не будет способствовать решению конфликта на востоке Украины. Ранее будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что считает законной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие на фоне якобы "значительного наращивания российских войск на ее восточной границе".

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не поставляет Украине летальное оружие. По его словам, такая позиция не изменилась со сменой правительства, которая произошла в декабре прошлого года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев в понедельник также отметила, что позиция по поставкам вооружений среди прочего Украине остается прежней и Берлин считает необходимым делать ставку на дипломатию.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству DPA заявил, что отказ Берлина продавать Киеву оружие разочаровывает. Дипломат уже несколько раз требовал продажи оружия, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот, со своей стороны, подчеркнул, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия. Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете "Бильд" отметила, что "необходимо подумать о поставках оборонительного вооружения на Украину".