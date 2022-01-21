Агентство Frontex призвало ЕС найти баланс между правами человека и охраной границ

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Обеспечение охраны границ странами - членами Евросоюза (ЕС) не должно противоречить основополагающим правам человека, между тем и другим необходим баланс. Об этом в пятницу заявил находящийся в Литве исполнительный директор агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex Фабрис Леггери.

"Мы учимся соблюдать основные права человека и учитываем право на международную защиту безопасности личности, - сказал он. - Вопрос баланса между этими установками находится в правовой и, возможно, политической плоскостях".

В конце декабря 2021 года Frontex направило литовскому МВД послание, в котором рекомендовало прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять нелегалов на КПП, чтобы там оформить обращение.

Как отметил тогда начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас, у Frontex нет полномочий указывать Литве, поэтому Вильнюс от вытеснения нарушителей границы не откажется. В пятницу Леггери заявил, что агентство не комментирует национальные меры по охране границы. "Это выходит за рамки нашей компетенции", - сказал он.

В 2021 году на литовско-белорусской границе были задержаны около 4,2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, основной поток мигрантов переместился на границу с Польшей и Латвией.