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Лукашенко заявил, что референдум по конституции может не состояться только в случае войны

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Референдум по новой Конституции Белоруссии может не состояться только в случае войны, но такое развитие событий маловероятно. Об этом заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко журналистам во время поездки в Брестскую область.

"Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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