Эксперт: большинство белорусов поддержит на референдуме изменения в конституцию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Большинство жителей Белоруссии проголосует на референдуме "за" изменения и дополнения в конституцию, но явка будет не очень высокой. Такое мнение в пятницу высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Я думаю, что большинство все-таки проголосуют "за", явка будет не очень высокой. Потому что те, кто против, скорее не придут, чем проголосуют "против", - сказал он.

Аналитик ожидает на фоне референдума усиление критики властей со стороны белорусской оппозиции, находящейся за рубежом. "Да, внешнее давление [на Минск] безусловно усилится: будут заявлять о нелегитимности, что результаты "нарисованы" и прочее. Этот комплект уже готовится. Тем более, есть, кому это все озвучивать - достаточно много [белорусских] оппозиционеров сейчас находятся в Польше и Литве, им есть хочется, поэтому они безусловно готовы проявлять активность в этом направлении", - указал Жарихин.

Эксперт не исключает введение новых санкций ЕС против Белоруссии. "Вполне возможно. Тем более, настроение Европарламента мы знаем. В общем-то он не решает, но его настроения учитываются в руководящих структурах, где принимают решения в Евросоюзе. Я думаю, без этого не обойдется", - считает он.

Исследователь также поделился своей точкой зрения на устройство белорусской государственной системы в случае принятия изменений в конституцию. По мнению Жарихина, на данный момент не очень понятно, как на практике будут одновременно работать парламент Белоруссии и Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, согласно проекту конституции, станет высшим представительным органом. "Лично мне не очень понятно соотношение в рамках законодательной власти между Всебелорусским народным собранием и двухпалатным парламентом. Как в реальной жизни будет происходить это дублирование функций. Будет понятно, когда начнется правоприменительная практика. Пока мне кажется, что это параллельные структуры. И надстройка в виде Всебелорусского народного собрания мне видится избыточной", - считает Жарихин.

По его словам, при этом сохранится мощная президентская власть, но полномочия главы государства будут, скорее всего, перераспределены.

Референдум по конституции

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проведении 27 февраля референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. В частности, планируется, что Всебелорусское народное собрание будет освобождать от должности председателя и членов ЦИК, утверждать основные направления внутренней и внешней политики. При этом Лукашенко отмечал, что "не стоит тащить в ВНС лишние функции", так как форма правления в стране должна остаться президентской.