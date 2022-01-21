Зеленский просит США найти формат переговоров с Россией по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за проведение трехсторонних переговоров Украина - США - Россия по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Об этом, как сообщает в пятницу офис главы украинского государства, Зеленский сказал в интервью The Washington Post.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны", - отметил он.

Президент Украины также сказал, что многие российские граждане сожалеют о том, что сейчас происходит между двумя странами.

"У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили, сейчас мы сражаемся друг с другом. Думаю, у [президента РФ Владимира] Путина большой шанс согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс", - добавил Зеленский.