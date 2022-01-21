Глава британского МИД выразила обеспокоенность укреплением сотрудничества Москвы и Пекина

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена укреплением связей между Россией и Китаем, которые якобы стремятся расширить свое влияние в мире, используя "идеологический вакуум". Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в пятницу в сиднейском аналитическом центре Институт Лоуи.

"Россия и Китай все больше и больше сотрудничают, стремясь устанавливать стандарты в таких технологиях, как искусственный интеллект, а также утвердить господство в Западно-Тихоокеанском регионе, проводя военные учения, и в космосе - за счет более тесных связей. Международный институт стратегических исследований [в Лондоне] указывает, что мы наблюдаем "самые крепкие, тесные и лучшие отношения" между этими двумя странами за последние 70 лет. Мы также наблюдаем сближение авторитарных режимов по всему миру. Неудивительно, что белорусский, северокорейский и мьянманский режимы нашли себе ближайших союзников в Москве и Пекине", - утверждает Трасс, текст речи которой распространил Форин оффис.

По словам министра, Китай и Россия "заметили наличие идеологического вакуума и стремятся заполнить его", действуя наиболее смело со времен окончания холодной войны. Глава британской дипломатии призвала союзников по НАТО и все демократические страны противостоять угрозам, которые якобы создают РФ и КНР.

При всем этом министр заявила о желательности сотрудничества с Китаем и Россией в тех сферах, где это представляет взаимный интерес, включая торговлю, борьбу с изменением климата и разрешение иранской ядерной проблемы. Однако даже при условии такого сотрудничества западные страны, по ее словам, "будут отстаивать то, во что верят". Она также повторила призыв "снижать стратегическую зависимость от авторитарных режимов", начав с диверсификации поставок газа в Европу. Глава ведомства также обратила внимание на "высокие риски", которые может создать приобретение оборудования у некоторых китайских поставщиков, включая корпорацию Huawei.