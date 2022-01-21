МИД Литвы не получал просьбы США об изменении названия представительства Тайваня

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Вильнюс не получал каких-либо обращений из Вашингтона с просьбой изменить название представительства Тайваня, из-за которого Литва оказалась под давлением Китая, который выступает против такого наименования. Об этом в пятницу сообщил МИД балтийской республике.

"Появившиеся в международных средствах массовой информации сообщения о том, что администрация США просит Литву изменить название представительства Тайваня, не соответствуют действительности, - говорится в сообщении. - В МИД такие обращения не поступали".

Появление этих слухов внешнеполитическое ведомство расценило как дезинформационную кампанию. "Целью этой кампании является создание напряжения между союзниками. Название представительства является суверенным решением заинтересованных сторон", - подчеркнул МИД.

Литва в ноябре 2021 года открыла представительство Тайваня, а не Тайбэя, как это делают другие страны. Такой шаг спровоцировал кризис в отношениях с КНР. Китай, выступающий против представительства под таким названием, отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить доставленные в КНР товары. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.