Зеленский заявил о "большой вероятности" причастности России к кибератакам на Украине

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские специалисты доложили ему о "большой вероятности" того, что масштабная хакерская атака на ряд правительственных сайтов неделю назад осуществлялась из России. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, выдержки из которого в пятницу публикуют на официальном сайте офиса украинского лидера.

"Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что [недавняя] кибератака происходит из России", - заявил Зеленский в интервью.

При этом он предположил, что хакерских атак следует ожидать и в будущем, однако отметил, что это не самая большая угроза для Украины. "Это не первая и не последняя кибератака. Если сравнивать, какая война более опасна - кибер или обычная война, мне трудно сказать. Я считаю, что ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны более тяжелые, чем последствия кибератаки", - сказал украинский президент.

По его словам, сейчас в отношении Украины осуществляются различного типа нападения. "У нас есть гибридная война. Нас атакуют: военные атаки, кибератаки и энергетические атаки", - перечислил Зеленский. В то же время он уверен, что Украина поддерживается западными партнерами, среди которых выделил США. "Не раскрывая деталей, Владимир Зеленский констатировал, что военная поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена сейчас сильнее, чем была раньше", - сообщил офис украинского лидера.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждали, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.