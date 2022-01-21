Министры обороны северных стран призвали РФ добиться деэскалации ситуации вокруг Украины

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Главы Минобороны северных стран (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции) призвали РФ к деэскалации и диалогу по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу правительственной канцелярией Швеции.

"Министры обороны северных стран провели 21 января онлайн-встречу, на которой обсудили ухудшение ситуации на Украине и вокруг нее. Они отметили, что пристально следят за ее развитием и будут продолжать консультации через механизм NORDEFCO [Nordic Defence Cooperation, Северное оборонное сотрудничество], - говорится в заявлении. - Министры согласны в отношении серьезности положения и необходимости поиска дипломатического решения текущей ситуации. Министры призывают Россию к деэскалации посредством прекращения наращивания и сокращения военных сил в регионе и начала диалога".

Министры подтвердили свою поддержку "суверенитета Украины, ее территориальной целостности и права самой определять свою внешнюю политику и политику безопасности без всякого внешнего вмешательства".

"Фундаментальные принципы, лежащие в основе европейского порядка безопасности, остаются непреложными. Северные страны приветствуют диалог по вопросам европейской безопасности на соответствующих форумах, включая ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН. Северные страны приветствуют усилия США по вовлечению России в разрешение текущего кризиса", - отмечается в документе.

Организация NORDEFCO была создана в ноябре 2009 года Данией, Исландией, Норвегией (члены НАТО), Финляндией и Швецией. В числе задач NORDEFCO - совместная разработка оборонных технологий, повышение уровня военного образования, а также проведение учений разных видов войск.