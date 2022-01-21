Депутата Украины Ясько не впустили в тюрьму к Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Администрация тюрьмы города Рустави, в которой отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отказалась допускать к нему депутата Верховной рады Украины Елизавету Ясько. Об этом в пятницу сообщила политик грузинским журналистам.

"Такого раньше никогда не было. У меня всегда была возможность его навестить. Я являюсь членом семьи и депутатом Рады Украины. Я давно не встречалась с Михаилом Саакашвили, приезжаю из другой страны и мне не дают возможность встретиться с близким человеком. Это ущемление моих прав", - сказала Ясько, об отношениях с которой незадолго до своего задержания сообщил Саакашвили.

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года экс-президента вновь перевели в тюрьму города Рустави.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более 2,9 млн долларов) находятся на стадии расследования. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.