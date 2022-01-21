Белоруссия планирует пригласить на конституционный референдум наблюдателей от СНГ

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия планирует пригласить наблюдателей от СНГ на референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, который пройдет 27 февраля. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.

"Мы принимаем соответствующее постановление об аккредитации международных наблюдателей. У Беларуси официальное обязательство по приглашению [на выборы и референдум] наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ. Это будут страны СНГ (наблюдатели на референдуме - прим. ТАСС)", - отметил он.