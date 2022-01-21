СМИ: курдские бойцы задержали 89 террористов, бежавших из тюрьмы в Сирии

БЕЙРУТ, 21 января. /ТАСС/. Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) в ходе операции сумели задержать 89 террористов, бежавших из тюрьмы в городе Хасеке (630 км от Дамаска). Об этом сообщило в пятницу агентство Firat.

По его информации, отряды СДС продолжают зачистку кварталов Гувейран и Хай-эз-Зухур на южной окраине города, где скрываются члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В ночь с четверга на пятницу банда ИГ, проникшая в Хасеке, пыталась взять штурмом расположенную там тюрьму, где содержатся свыше 3 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ. По сведениям телеканала Al Hadath, напавшие боевики подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

При отражении атаки погибли 23 курдских бойца и шесть мирных граждан, которые оказали сопротивление террористам. Командование СДС перебросило в Хасеке элитные спецподразделения, в операции участвовали также беспилотные летательные аппараты ВВС США.

Как подчеркнуло агентство, ситуация в городе находится под контролем отрядов СДС, которые проявляют осторожность при преследовании террористов, учитывая, что операция проводится в жилых районах. Имеются данные о том, что боевики захватили в заложники мирных граждан и используют их в качестве живого щита. При освещении событий в Гувейране получил ранения в живот и грудь корреспондент агентства Firat, который помещен в городскую больницу.