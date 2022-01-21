Пашинян и делегация ЕС обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и делегация Европейского союза во главе с советником администрации президента Франции Изабель Дюмон и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром в пятницу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На встрече обсуждалась ситуация в регионе после 44-дневной войны, предпринимаемые шаги по разрядке обстановки на армяно-азербайджанской границе и обеспечению стабильности. В частности, состоялся обмен мнениями по итогам встреч при посредничестве президента России в Сочи, а также председателя Евросовета и президента Франции в Брюсселе", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость полной реализации мирного процесса под эгидой минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей.

Армения неоднократно заявляла, что ожидает визита сопредседателей минской группы в регион для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Посредники после окончания военных действий в ноябре 2020 года не посещали регион.