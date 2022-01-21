Блинкен: США привержены разрешению разногласий с РФ путем дипломатии

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены разрешению разногласий с Россией путем дипломатии, но готовы к быстрому и жесткому ответу в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия, - отметил госсекретарь. - Но мы также обязуемся, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, дать единый, быстрый и жесткий ответ".

Россия должна прекратить приписываемую ей агрессию в отношении Украины для возможности продолжать работу с США по вопросам проекта соглашения о гарантиях безопасности, заявил Блинкен.

"Исходя из наших переговоров, я считаю, что мы можем продолжить эту работу по совместной разработке соглашений о взаимопонимании, которые обеспечивают нашу взаимную безопасность. Но это зависит от того, прекратит ли Россия свою агрессию в отношении Украины. Так что это выбор, перед которым сейчас стоит Россия", - утверждал он.

Блинкен заявил, что высказал Лаврову обеспокоенность США действиями РФ не только в отношении Украины, но и в других частях мира.

Блинкен заявил, что предложил Лаврову отвести войска РФ от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению.

Лавров повторил на встрече, что Россия не собирается вторгаться на Украину - Блинкен.