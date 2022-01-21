Под Одессой прошли учения по защите участка побережья

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Военные учения по прикрытию участка морского побережья прошли в Одесской области. Об этом в пятницу сообщила 28-я отдельная механизированная бригада в Facebook.

"19-20 января [бригада] провела тактико-специальные учения по прикрытию участка морского побережья. Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что цель учений - координация действий командиров и штабов в звене "бригада - батальон" и усовершенствование практических навыков командиров и штабов по принятию решений.

Ранее в Минобороны сообщали о проведении учений на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в ходе которых отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня "Град". 13 января Генштаб ВСУ сообщал, что на военном полигона в Херсонской области вблизи границы с Крымом прошли учения подразделений противовоздушной обороны группировки войск "Юг" с использованием ЗРК "Оса-АКМ".