Германия выдала РФ экс-советника главы Дагестана Махачева, обвиняемого в крупной взятке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Германия выдала России бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева, обвиняемого в получении многомиллионой взятки за назначение на должность главы одного из муниципальных образований республики. Также в РФ экстрадированы еще двое фигурантов уголовных дел, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. Один из экстрадируемых Осман Махачев ранее занимал должность советника главы Республики Дагестан. По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики", - сказала она.

Волк добавила, что в 2019 году в отношении Махачева было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но он скрылся от органов следствия за границей. В феврале 2020 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ноябре прошлого года его задержали в Германии. Осман Махачев является братом бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, арестованного в Махачкале по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность.

"Еще один злоумышленник, гражданин Грузии Гоча Пипия, разыскивался за совершение кражи. По предварительным данным, в 2017 году в городе Светлогорске Калининградской области, находясь в магазине, он похитил денежные средства и украшения из янтаря", - добавила представитель МВД. По ее словам, мужчине было предъявлено обвинение по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурант покинул Россию и в ноябре 2018 года на основании запроса областного УМВД России объявлен в международный розыск. В мае 2021 года получена информация, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Германии. Было принято решение о его экстрадиции после окончания срока заключения.

Третьим экстрадируемым стал Мурат Айдаров, обвиняемый в похищении человека. В 1999 году в Еврейской автономной области он избил мужчину, которому ранее одолжил деньги, затем надел наручники и насильно посадил в подвал, где удерживал в течение ночи, продолжая избивать. Айдаров отпустил потерпевшего после получения расписки на сумму, в четыре раза превышающую размер долга. Было возбуждено уголовное дело, но мужчина выехал за пределы РФ. В международный розыск фигурант был объявлен в 2004 году. В сентябре 2021 года задержан и помещен под стражу в Германии. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадируемые граждане будут доставлены в Москву", - заключила Волк.