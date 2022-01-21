Блинкен: США письменно предоставят озабоченности по безопасности на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в пятницу в Женеве были откровенными.

"Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и субстантивной", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

Госсекретарь заявил, что они с Лавровым согласились с важностью продолжения дипломатической работы.

"Мы с министром иностранных дел Лавровым согласились с тем, что важно, чтобы дипломатический процесс продолжался", - сказал он.

США и Россия находятся на "ясном пути" к пониманию взаимных обеспокоенностей - Блинкен.

Блинкен подтвердил, что США представят в письменном виде свои озабоченности по вопросам безопасности на следующей неделе.

США и Россия планируют провести новую встречу после того, как Москва изучит письменные предложения Вашингтона по безопасности - Блинкен.

Возможность обсуждать взаимные обеспокоенности в сфере безопасности с РФ в некоторых областях существует - Блинкен.