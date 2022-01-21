МИД Румынии не согласился с позицией Москвы о военном присутствии НАТО в стране

БУХАРЕСТ, 21 января. /ТАСС/. Румыния считает необоснованными требования России о выводе иностранных войск и вооружений НАТО с территории страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"МИД отвергает как неуместные и необоснованные заявления МИД РФ о союзном военном присутствии на восточном фланге НАТО", - указывается в тексте. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что "присутствие НАТО в союзных странах <...> является реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации".

"Требование сократить силы НАТО во всех странах альянса, которые вступили в него после 1997 года <...>, уже было безусловно отвергнуто как неприемлемое Североатлантическим союзом как публично, так и в рамках диалога НАТО с Россией и США с Россией", - отмечается в сообщении. "Союзники твердо указали, что будут продолжать политику укрепления безопасности и коллективной обороны, в том числе путем присутствия войск на территории восточных союзников".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Румыния "продолжит твердо поддерживать <...> важность укрепления восточного фланга" и в этой связи приветствует "недавние сообщения США и Франции о намерении разместить войска" на ее территории. В то же время в Бухаресте надеются, что диалог РФ с Западом "будет продолжен и приведет к деэскалации ситуации".

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, указывается, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран.