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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Блинкен заявил, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей"

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не отступит от своей политики "открытых дверей" в плане приема новых стран. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Очень важно прояснить то, что мы не будем делать. Одной из этих вещей является то, что мы не отступим от наших фундаментальных принципов, - сказал он. - Мы готовы их защищать. Одним из них являются "открытые двери" НАТО".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, ЭнтониПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Источник: ЕС пока не согласовал санкции против России на случай агрессии против Украины
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