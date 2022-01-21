Блинкен заявил, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей"

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не отступит от своей политики "открытых дверей" в плане приема новых стран. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Очень важно прояснить то, что мы не будем делать. Одной из этих вещей является то, что мы не отступим от наших фундаментальных принципов, - сказал он. - Мы готовы их защищать. Одним из них являются "открытые двери" НАТО".