ТАСС, 21 января. ЕС считает ситуацию в сфере безопасности в Европе самой серьезной с конца холодной войны. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС.

В Брюсселе считают, что РФ сконцентрирована на диалоге с США по безопасности, но ЕС надеется в будущем получить место за столом переговоров. ЕС пока не согласовал потенциальные санкции в отношении России на случай "агрессии" против Украины, есть несколько вариантов.

"Пока нет [единого] предложения о санкциях со стороны верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], рассматривается несколько вариантов", - сказал дипломат. Однако он добавил, что в случае агрессии против Украины сообщество "сможет ввести санкции против России в течение нескольких дней".

ЕС пока не рассматривает инициативы РФ в сфере безопасности по существу, считая, что они противоречат принципам безопасности в Европе.

"Россия предложила три принципа, которые идут вразрез с принципами безопасности в Европе после холодной войны, мы пока их не рассматриваем по сути, они могут рассматриваться только при соблюдении базовых принципов Евросоюза. С США мы сейчас взаимодействуем по конкретным вопросам, связанным с позицией России", - сказал он.

Требование РФ вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии противоречит принципам ЕС, каждая страна имеет право выбирать союзы.

"Требование России адресовано НАТО, и я не могу говорить от лица альянса, однако это требование противоречит базовому принципу Евросоюза, гласящему, что каждая страна имеет право выбирать свои экономические и военные союзы", - сказал дипломат.