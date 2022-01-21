Spiegel: Меркель отказала в ужине будущему главе Христианско-демократического союза

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель отказалась от приглашения на ужин, который состоится в субботу вечером по случаю утверждения Фридриха Мерца в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом в пятницу сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Мерц направил приглашения всем бывшим председателям христианских демократов на ужин по поводу его избрания на пост главы ХДС. Однако экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель и бывший министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказались принять участие в мероприятии. Причиной отказа Меркель, как пишет Spiegel, стала временная составляющая, в то время как Крамп-Карренбауэр сослалась на личные обстоятельства.

Вместе с тем, как указывает издание, подобным предложением будущий председатель ХДС хотел послать сигнал о примирении с Меркель, с которой у него на протяжении многих лет были непростые отношения. СМИ писали об их разногласиях по вопросам миграционной и налоговой политики. Кроме того, помимо бывших лидеров Христианско-демократического союза, приглашения на ужин получили члены старого и нового состава президиума партии.

21-22 января 2022 года в онлайн-формате проходит XXXIV съезд Христианско-демократического союза Германии. На нем, как ожидается, новым председателем будет утвержден Фридрих Мерц. Он позиционирует себя как социально-консервативного и экономически либерального политика. Называя себя "действительно убежденным европейцем" и "убежденным трансатлантистом", выступает за тесное взаимодействие Германии с партнерами по Евросоюзу и НАТО и создание "армии для Европы". Политик высказывается за продление санкций в отношении России до урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом он считает, что для поддержания германского бизнеса, по ряду направлений зависящего от экономических связей с РФ, следует использовать любые возможности и контакты для поиска выгодных для страны решений.