Лукашенко призвал "международных жуликов" заканчивать с пандемией

"Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу, его слова приводит президентская пресс-служба.

При этом он обратился к международным организациям: "Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми".

Президент добавил, что наблюдает, как в мире развивается ситуация с коронавирусом и что говорят об этом различные эксперты. "Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: "Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас". С моей точки зрения, идеальное предложение", - отметил Лукашенко.

Сам президент, который вновь перенес COVID-19, на этот раз после заражения омикрон-штаммом, рассказал, что мог заразиться от белорусских хоккеистов на тренировке. По его словам, сейчас он чувствую себя нормально, "но голос немного хрипит, вчера уже тренировку хоккейную провели".

Лукашенко отметил, что на этот раз перенес заболевание намного легче, чем в прошлый раз, и не мог не участвовать в ряде мероприятий. "Я не мог не вручить премии "За духовное возрождение", хотя уже были варианты, что я выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать, - сказал Лукашенко. - Я подумал: обидятся люди, <...> Рождество Христово - я храмы и тогда не закрывал [в начале пандемии], и был в храме, а сейчас как не прийти? Прием на старый Новый год - я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без президента быть не могли".