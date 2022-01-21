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Токаев: правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп

Президент Казахстана призвал власти улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания "прочной основы качественного государственного управления"

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кабинет министров должен работать, ставя в приоритет интересы всех граждан, а не отдельных групп населения.

"Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением", - написал Токаев в пятницу в Twitter.

Он отметил, что "мы должны улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления".

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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