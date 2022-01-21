Блинкен считает ядерную сделку примером сотрудничества РФ и США по вопросам безопасности

"Я также должен отметить, что у нас с министром иностранных дел была возможность обсудить Иран - пример того, как Соединенные Штаты и Россия могут работать вместе по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является примером сотрудничества России и США по вопросам безопасности. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

По его словам, переговоры с Тегераном о восстановлении СВПД "достигли решающего момента". "Если сделка не будет достигнута в ближайшие несколько недель, продолжающийся прогресс Ирана в ядерной сфере сделает невозможным восстановление СВПД. Но сейчас еще есть возможность, пусть и небольшая, довести эти переговоры до успешного завершения и решить оставшиеся проблемы всех сторон", - заявил госсекретарь.

Он добавил, что "Россия разделяет чувство безотлагательности" США в вопросе восстановления СВПД в ближайшие недели. "Мы надеемся, что Россия использует свое влияние, которое она имеет в отношениях с Ираном, чтобы довести до Ирана это чувство безотлагательности", - отметил Блинкен. По словам главы Госдепартамента, если не получится "достигнуть сделки и Иран откажется взять на себя необходимые обязательства", США "пойдут другим путем, чтобы бороться с угрозой, которую представляет собой возобновленная ядерная программа Ирана". Он не пояснил, какие меры Вашингтон готов принять в связи с этим.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 4 января сообщил ТАСС, что в рамках восьмого раунда переговоров по ядерной сделке идут интенсивные неформальные консультации, в ходе которых наблюдается прогресс. Работа продолжается по отмене санкций США против Ирана, по ядерным вопросам и очередности шагов по восстановлению СВПД, пояснял постпред РФ.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.