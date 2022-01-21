Президент Швейцарии заявил о готовности страны вновь принять у себя саммит России и США

Япония и США условились продолжить сотрудничество по ситуации вокруг Украины

Глава японского правительства Фумио Кисида подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины

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