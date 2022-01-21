Нигерия призывает международные организации поддержать санкции ЭКОВАС против Мали

ПРЕТОРИЯ, 21 января. /ТАСС/. Вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо призвал международные организации поддержать санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Мали, где власть удерживают военные.

"Африканским странам надо идти по пути демократического развития, - отметил Осинбаджо в пятницу на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня". - Если какие-то государства сбиваются с этого пути, необходимо на него вернуться. ЭКОВАС ввело санкции против Мали, где пришедшие к власти военные не торопятся восстановить гражданское правление. Мы призываем международные организации, включая ООН, Евросоюз и международные финансовые институты, поддержать действия ЭКОВАС".

Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой совершила два военных переворота в Мали в 2020 и 2021 годах. Региональная африканская организация ЭКОВАС приняла уже несколько пакетов санкций в отношении Мали в связи с невыполнением обязательств переходной военной администрации по организации выборов и передаче власти гражданскому правительству. Последний пакет ограничений был одобрен 9 января на чрезвычайном саммите глав государств ЭКОВАС и включает закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю, за исключением товаров первой необходимости, а также заморозку малийских государственных активов на счетах государственных и коммерческих банков стран ЭКОВАС.