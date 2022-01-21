Суд в Мьянме вынес смертный приговор одному из членов бывшей партии власти

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мьянманский суд впервые приговорил к смертной казни одного из членов "Национальной лиги за демократию", партии, которую отстранили от власти военные в феврале 2021 года. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

Арестованный в ноябре прошлого года Пио Зея То приговорен к смертной казни за нарушение закона о борьбе с терроризмом. Это первый подобный случай после прихода к власти мьянманских военных. Многие депутаты от "Национальной лиги за демократию" после переворота были арестованы или находятся в розыске.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, в ходе которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против свержения гражданского правительства.