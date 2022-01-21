Эксперт: США игнорируют предложения РФ и пытаются затянуть ее в "длинную дипломатию"

"США пытаются затянуть Россию в длинную дипломатию, они формируют предложения, направленные на решение вопросов не стратегической безопасности, а на проблемы, связанные лишь с региональными угрозами, вооруженными силами, прозрачностью военных перемещений, сокращением вооружений и уменьшением риска. Все это традиционные дипломатические и неконкретные предложения США, которыми они надеются занять внимание РФ на определенное время", - сказал эксперт.

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. США пытаются затянуть Россию в длительный дипломатический процесс, предлагая решение вопросов региональных угроз, а не стратегической безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник по итогам состоявшихся в пятницу переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он констатировал, что встреча резюмировала первый раунд из трех диалогов, состоявшихся на прошлой неделе: США - Россия, Россия - НАТО, Россия - ОБСЕ. Переговоры между главами дипведомств двух стран знаменуют собой, по его словам, второй цикл переговоров и встреч, в рамках которых может состояться и диалог между президентами РФ и США. При этом Бортник обратил внимание на то, что США "явно опасаются того, что РФ параллельно с дипломатией будет вести какую-то подготовку к военно-техническим реакциям". "В то же время США демонстрируют неготовность уступать по своим принципиальным позициям в отношении расширения НАТО, демилитаризации бывших стран Варшавского договора. Тут США абсолютно не готовы", - сказал политолог.

Он назвал очень интересным диалог сторон в отношении минских соглашений и в то же время отметил, что в этом плане "тоже пока нет новых подвижек и новых инструментов решений". "РФ и США пока не могут договориться по форме скоординированного воздействия на всех участников процесса для реализации минских соглашений", - добавил Бортник.

По его мнению, США игнорируют предложения России и "пытаются вести диалог <...> "с чистого листа", без учета предложенных документов". Эксперт предположил, что на следующей неделе "последует какое-то предложение со стороны США уже в письменном формате". "Тогда будет выбор перед Россией: дальше двигаться в направлении дипломатии, по сокращению и контролю над вооружениями, по получению неформального обязательства США о неподдержке вступления Украины в НАТО или двигаться путем повышения ставок, поднять эскалацию на более высокий уровень, создав угрозу для безопасности стран Запада", - сказал он.

Таким образом, подытожил эксперт, переговоры между США и РФ идут "пока без существенного прогресса, без снижения дипломатической и военной эскалации, стороны пока обмениваются мнениями и не сближают свои позиции". И "без каких-либо чрезвычайных действий и событий они останутся в рамках полемического диалога, а не формирования договоренностей", предположил эксперт.