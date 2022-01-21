Премьер Эстонии заявила, что не видит прямой военной угрозы со стороны России

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Власти Эстонии в настоящий момент не видят прямой военной угрозы со стороны Москвы, однако обеспокоены ситуацией у границ Украины. Об этом заявила в пятницу премьер-министр балтийской республики Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

"Мы очень обеспокоены. Сейчас мы не видим прямой военной угрозы для нашей страны, однако четко видно, что Россия действует все более агрессивно", - утверждала она.

По словам Каллас, Эстония нуждается в сильных друзьях и активно обсуждает с союзниками вопрос "укрепления восточных рубежей НАТО". Она выступила с утверждением, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, который "всегда хотел вести диалог с Россией", но не должен уступать давлению Москвы и поддаваться на "российскую пропаганду". Она также обвинила РФ в попытках посеять рознь среди союзников по НАТО и связать их новыми обязательствами при отсутствии ответных уступок со стороны РФ.

Комментируя переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве, Каллас заявила, что российские предложения по гарантиям безопасности "возмутительны и являются попыткой изменить европейскую структуру безопасности". Она также отметила, что Эстония пережила весьма "болезненный опыт", когда Европа была четко разделена на сферы влияния, и не заинтересована в возвращении к этой практике.

Как сообщает агентство BNS, Каллас в пятницу также заявила, что Россия якобы стремится "восстановить политическое и военное влияние на своих соседей". Она сообщила, что предложила спикеру Рийгикогу (парламента) республики регулярно созывать совет старейшин, в который входят председатели фракций, для обсуждения ситуации с безопасностью. "Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности", - утверждала Каллас.

О гарантиях безопасности

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений нападать на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.