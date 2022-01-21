Байден обсудил с премьером Японии координацию мер против РФ из-за ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили в ходе переговоров, прошедших в формате телеконференции, ситуацию вокруг Украины и договорились тесно координировать меры, которые они могут предпринять против РФ в случае "нападения" на Украину. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России в отношении Украины, и премьер-министр [Фумио] Кисида пообещал продолжить тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в том, что касается решительных действий в ответ на любое нападение", - говорится в тексте.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.