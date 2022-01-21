Экс-глава ЦРУ признал, что внешнеполитические провалы США увеличили влияние России в мире

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что провалы США на Ближнем Востоке и неразбериха внутри страны способствовали увеличению влияния России и Китая в мире.

"Наши внутренние разногласия и почти парализованный Конгресс, наш очевидный уход из Ближнего Востока и в более широком плане отказ от нашей 60-летней глобальной лидерской роли, а также позорное бегство из Афганистана - все это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", - написал Гейтс в статье для британской газеты Financial Times.

В публикации бывший министр обороны США также поделился мнением, что российские власти "умело действовали" последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины грозит "обернуться неприятностями" для Москвы. Кроме того, как считает Гейтс, российская политика в итоге "настроила украинцев еще больше против РФ" и сблизила киевские власти с Западом.