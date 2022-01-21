В НАТО назвали неприемлемым требование РФ о выводе войск из Болгарии и Румынии

ТАСС, 21 января. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала в пятницу неприемлемым требование России о выводе войск стран альянса из Болгарии и Румынии.

"Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять", - цитирует Лунгеску агентство AFP.

Президент Болгарии Румен Радев ранее также назвал "неприемлемым и беспредметным" это требование Москвы.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, указывается, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран.