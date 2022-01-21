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Псаки прокомментировала возможность эвакуации граждан США с Украины

По словам пресс-секретаря Белого дома, власти прорабатывают подобный сценарий
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки EPA-EFE/YURI GRIPAS/POOL
Описание
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© EPA-EFE/YURI GRIPAS/POOL

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госдепартамент США планирует возможность эвакуации американцев с Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, есть ли у президента США Джо Байдена планы эвакуации американцев с Украины. "Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку. Я бы направила вас к ним за прогнозами и анонсами любых шагов, которые они могут предпринять", - отметила Псаки.

Теги
УкраинаСШАПсаки, Джен
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