Псаки прокомментировала возможность эвакуации граждан США с Украины

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госдепартамент США планирует возможность эвакуации американцев с Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, есть ли у президента США Джо Байдена планы эвакуации американцев с Украины. "Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку. Я бы направила вас к ним за прогнозами и анонсами любых шагов, которые они могут предпринять", - отметила Псаки.