Белый дом определит, будет ли саммит Путина и Байдена подходящим следующим шагом

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Белый дом намерен определить, может ли российско-американский саммит стать подходящим следующим шагом в рамках переговоров по предложенным РФ гарантиям безопасности. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь президента США Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, планируется ли проведение еще одного саммита российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в связи с переговорами по евробезопасности. "Президент всегда ценит взаимодействие между лидерами, но мы определим, будет ли это подходящим следующим шагом", - ответила пресс-секретарь.

"Это может быть следующим шагом, а может и не быть. И я не могу дать вам прогноз, произойдет ли это, когда произойдет. Но если такой шаг будет рекомендован и мы посчитаем, что он будет эффективным на данном этапе обсуждения, конечно, президент всегда открыт для взаимодействия между лидерами", - заключила Псаки.

Ранее в Женеве, отвечая на аналогичный вопрос, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем к контактам с Россией на уровне президентов, если это будет полезным. Байден в среду на пресс-конференции заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным. По словам американского лидера, в ходе прошлых контактов с президентом РФ они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если для этого будет необходимость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тоже не исключают очередного общения двух президентов. Он отметил, что новый контакт Путина и Байдена может состояться после получения ответа от Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.