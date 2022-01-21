Пелоси назвала работу над санкциями против РФ одним из приоритетов для конгрессменов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях в отношении РФ одним из приоритетов для конгрессменов. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении Пелоси.

"Этот законопроект носит всеобъемлющий характер и предусматривает жесткие санкции против российских чиновников, финансовых институтов и трансакций", - говорится в сообщении. Пелоси отметила, что оказание поддержки Украине также является одним из приоритетов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.