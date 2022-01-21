{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Гутерриш надеется, что ситуация вокруг Украины не приведет к конфликту

Генсек ООН отметил, что его "послание заключается в том, что военной интервенции быть не должно в этом контексте"

ООН, 21 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована дипломатическими средствами, иное противоречит международному праву. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Очевидно, что мое послание заключается в том, что военной интервенции быть не должно в этом контексте, - сказал он. - Я считаю, что путь к решению проблем - дипломатия. Конечно, любое вторжение какой-либо страны в другую страну противоречит международному праву. Я надеюсь, что этого не случится в нынешних обстоятельствах".

"Я уверен, что этого не случится, и очень надеюсь, что я прав", - добавил Гутерриш.

Теги
МалиГутерриш, Антониу
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Блинкен рассказал главе МИД Украины об итогах своей встречи с Лавровым в Женеве
Госсекретарь США подчеркнул, что "на любое дальнейшее российское вторжение будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны США и их союзников"
Читать полностью