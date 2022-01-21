Чехия присоединится к санкциям против РФ в случае конфликта на Украине

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Чехия присоединится к антироссийским санкциям Запада, если произойдет конфликт между РФ и Украиной. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Чехия со всей ответственностью готовится к наихудшему сценарию [конфликта между РФ и Украиной], который может произойти. Мы готовы поддержать санкции [Запада] против России [в случае их введения]", - сказал Липавский, отметив, что "наихудшим сценарием, который мы хотим предотвратить, является вторжение на левобережную Украину".

Между тем он подчеркнул необходимость продолжения поиска путей выхода из создавшейся ситуации дипломатическими средствами. "Каналы, через которые проходят переговоры с РФ, должны остаться открытыми", - сказал глава МИД. Основными переговорными площадками, по его словам, являются Совет Россия - НАТО и ОБСЕ. "Мы активно наблюдаем за переговорами [РФ] с США", - отметил Липавский.

Глава МИД также сообщил, что он с коллегами из Словакии и Австрии 7 и 8 февраля посетит Киев. "Планирую 7 - 8 февраля посетить Украину вместе с министрами иностранных дел Словакии и Австрии", - сказал Липавский.

Кроме того, он проинформировал, что с пятницы в МИД начала действовать рабочая группа экспертов, оперативно отслеживающая развитие ситуации на востоке Украины. Она собирается ежедневно по рабочим дням, уточнил Липавский.

Артснаряды Украине

Глава МИД также сообщил, что 26 января правительство Чехии рассмотрит предложение министерства обороны подарить Украине артиллерийские снаряды калибром 152 мм. Кроме того, как он сказал, кабмином обсуждаются и иные варианты помощи киевским властям, но информировать общественность о них пока преждевременно.

Принимавшая участие во встрече с журналистами министр обороны Чехии Яна Чернохова подтвердила сделанное ею в четверг заявление о готовящейся передаче Украине артиллерийских снарядов калибром 152 мм, которые применяются для гаубиц. Минобороны, по словам его руководителя, готово оперативно реагировать на просьбы украинских коллег о предоставлении других видов помощи.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.