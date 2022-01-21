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Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы интеграционного сотрудничества

Стороны подчеркнули "нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства"

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Главы правительств Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора актуальные вопросы взаимодействия двух стран, том числе в контексте реализации интеграционного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского кабмина.

"Премьеры предметно обсудили практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и России 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге", - говорится в ее сообщении.

В завершение разговора стороны подчеркнули "нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства", заявили в правительстве Белоруссии.

Торгово-экономическое сотрудничество

Премьеры также обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и меры против распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. <…> Михаил Мишустин и Роман Головченко подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии на основе выполнения союзных программ, утвержденных 4 ноября 2021 года Высшим государственным советом Союзного государства", - говорится в сообщении.

В ходе разговора они затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях. В особенности, премьер-министры уделили внимание борьбе с пандемией.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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