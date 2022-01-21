Эсминец и сторожевик британских ВМС сопроводили корабли РФ в Северном море и Ла-Манше

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Сторожевой корабль HMS Tyne и эскадренный миноносец типа 45 Dragon ВМС Великобритании сопроводили российские военные корабли в Северном море и проливе Ла-Манш. Об этом в пятницу сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что Tyne и "Dragon сопроводили "три российских военных корабля в рамках совместной операции с союзниками". В британском военном ведомстве отметили, что ранее за действиями кораблей ВМФ РФ следили военнослужащие ВМС Нидерландов, а теперь их будут сопровождать корабли французских ВМС.