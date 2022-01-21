НАТО проведет военно-морские учения с 24 января по 4 февраля

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 ("Удар Нептуна - 22" - прим. ТАСС) начнутся в понедельник (24 января - прим. ТАСС) и продлятся до 4 февраля", - сказал он. По словам Кирби, маневры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море. Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что США будет представлять боевая группа авианосца "Гарри Трумэн".

"Планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году", - подчеркнул он. Кирби добавил, что маневры, в частности, будут проходить в районе Средиземного моря. Представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в сценарии проведения учений в связи с последними событиями вокруг Украины.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.