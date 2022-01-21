Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил вынужденную посадку

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Вертолет Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии совершил вынужденную посадку, экипаж не пострадал. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.

"В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку", - отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в результате инцидента экипаж не пострадал. Проводится расследование, проинформировали в пресс-службе ведомства.